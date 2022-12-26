BAE merkezli Conares yeni boyalı çelik tesisini devreye aldı

Pazartesi, 26 Aralık 2022 11:13:34 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli özel çelik üreticisi Conares son teknoloji boyalı çelik tesisini devreye aldı.

Yıllık üretim kapasitesi 100.000 mt olan tesise 150 milyon AED (40,84 milyon $) yatırım yapıldı. Tesis BAE ve ihracat pazarlarında artan talebi karşılayacak.

Şirket yeni tesisin devreye alınmasıyla gelirinin yıllık %10-15 ve sevkiyatlarının %5-7 oranında artmasını bekliyor.

Conares üretim kapasitesini 2030 yılına kadar üç milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor.