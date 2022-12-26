﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

BAE merkezli Conares yeni boyalı çelik tesisini devreye aldı

Pazartesi, 26 Aralık 2022 11:13:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli özel çelik üreticisi Conares son teknoloji boyalı çelik tesisini devreye aldı.

Yıllık üretim kapasitesi 100.000 mt olan tesise 150 milyon AED (40,84 milyon $) yatırım yapıldı. Tesis BAE ve ihracat pazarlarında artan talebi karşılayacak.

Şirket yeni tesisin devreye alınmasıyla gelirinin yıllık %10-15 ve sevkiyatlarının %5-7 oranında artmasını bekliyor.

Conares üretim kapasitesini 2030 yılına kadar üç milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları hafifçe arttı

23 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yerel yassı mamul fiyatları düşük talebe rağmen yüksek seyrediyor

22 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 51. Hafta

22 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın yassı mamul satışları Kasım ayında azaldı

21 Ara | Çelik Haberler

Romanyalı yassı mamul üreticisi yüksek fırınındaki bakım çalışmalarına rağmen teklif vermeye devam ediyor

20 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları yukarı yönlü

16 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yassı mamul fiyatları Çin’den dolayı geçici olarak iyileşen beklentiler sayesinde yükseldi

15 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 50. Hafta

15 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Ocak ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 28,7$/mt artırdı

13 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel galvanizli sac fiyatları artmaya başladı

13 Ara | Yassı Ürünler ve Slab