İDDMİB: Metal hurda Türkiye için stratejik hammadde olarak ele alınmalı

Yerel basında çıkan haberlere göre İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Türkiye'nin sanayi üretimi ve ihracatında hammadde tedarikinin güvence altına alınması amacıyla metal hurdalarının stratejik hammadde olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Birlik, özellikle alüminyum ve bakırda hurda ithalatının kolaylaştırılması ve daha öngörülebilir hale getirilmesi, hurda ihracatının ise ülke sanayisinin ihtiyaçları gözetilerek yönetilmesi çağrısında bulundu.

AB metal hurdalarını kendi sınırları içinde tutmaya yöneliyor

İDDMİB, başta AB olmak üzere küresel ölçekte metal ve metal hurdalarının stratejik öneminin arttığına dikkat çekti. Birliğin değerlendirmesine göre AB, SKDM'nin yanı sıra 2025 yılında açıkladığı savunma ve çelik-metaller politikalarıyla metal ham maddelerinin Avrupa sınırları içerisinde tutulmasına yönelik yaklaşımını güçlendirdi.

AB'nin 23 Temmuz 2025 tarihinde metal hurdalarının ithalat ve ihracatını takip etmek amacıyla bir gümrük gözetim mekanizması oluşturduğunu belirten İDDMİB, alüminyum hurda ihracatına ilişkin olası kısıtlamalar konusunda 2026 yılı sonunda bir karar açıklanmasının beklendiğini aktardı.

Birlik, SKDM'nin kalıcı döneminin 1 Ocak 2026 itibarıyla başlamasıyla karbon maliyetlerinin ihracat rekabetçiliğinde daha belirleyici hale geldiğini belirterek, Türkiye'nin de sanayide hurda kullanımını güvence altına alacak politikalar geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

İDDMİB verilerine göre Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller sektöründeki toplam ihracatının yaklaşık %60'ı AB ülkelerine gerçekleştiriliyor. Alüminyum ve bakır sektörlerinde ise ham madde ihtiyacının yaklaşık %80-90'ı ithalat yoluyla karşılanıyor. Birlik, bu nedenle hurda tedarikinin üretimin devamlılığı ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirtti. İDDMİB'in değerlendirmesinde hurdadan üretimin, birincil üretime kıyasla karbon salımı açısından sağladığı avantajın SKDM döneminde hurdanın stratejik önemini daha da artırdığı vurgulandı.

Hurda ihracatının daha kontrollü yönetilmesi çağrısı

İDDMİB, Türkiye'de oluşan veya ülkeye getirilebilecek metal hurdalarının öncelikle yerel sanayinin üretim ihtiyacının karşılanmasında değerlendirilmesini istedi. Birlik, üreticilerin ihtiyaç duyduğu hurdaya erişimin kolaylaştırılması ve Türkiye'de üretim ile ihracata katkı sağlayabilecek hurdaların dışarı çıkışının daha kontrollü hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

İDDMİB'e göre oluşturulacak sistemin ihracatçının rekabet gücü, sanayicinin üretim kapasitesi ve Türkiye'nin hammadde güvenliğini birlikte gözetmesi gerekiyor. Birlik bu kapsamda kamu, üreticiler ve hurda tedarikçilerinin bir araya geleceği kapsamlı bir çalıştay düzenlenmesini desteklediğini açıkladı.