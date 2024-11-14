 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İDÇ...

İDÇ Ocak-Eylül döneminde net zarar kaydederken üretimi tüm segmentlerde yükseldi

Perşembe, 14 Kasım 2024 11:37:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında İDÇ bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 258,87 milyon TL net zarara kıyasla 3,37 milyar TL net zarar kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %12,5 düşüş göstererek 32,09 milyar TL olurken, söz konusu dönemde İDÇ 2023 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 1,52 milyar TL faaliyet zararına kıyasla 2,95 milyar TL faaliyet zararı kaydetti.

İDÇ’nin yaptığı açıklamaya göre Ocak-Eylül döneminde şirketin kütük üretimi yıllık %28 artışla 1,37 milyon mt olurken, inşaat demiri üretimi yıllık %17 artışla 725.546 mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %6 artışla 280.960 mt oldu. İlk dokuz ayda şirket yıllık %7 artışla 214.290 mt profil üretti.

Bununla birlikte 2024 yılının ilk dokuz ayında İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %19 artışla 1,22 milyon mt’a çıkarken, ihracat satışları yıllık %8 artışla 216.405 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Profil Kütük İnşaat Demiri Yarı Mamul Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar İDÇ 

Benzer Haber ve Analizler

İDÇ’nin net zararı yılın ilk yarısında yükseldi

16 Eyl | Çelik Haberler

Kardemir Temmuz-Eylül dönemi için satış miktarlarını açıkladı

21 Haz | Çelik Haberler

İDÇ birinci çeyrekte net zarar kaydetti

14 Haz | Çelik Haberler

Filipinli SteelAsia ürün portföyünü çeşitlendirmek için dört yeni tesise yatırım yapacak

27 May | Çelik Haberler

Kardemir Nisan-Haziran dönemi için satış miktarlarını açıkladı

22 Mar | Çelik Haberler

İDÇ ilk yarıda net zarar kaydetti

17 Ağu | Çelik Haberler

İran’ın çelik ihracatı birinci çeyrekte %37 yükseldi

15 Ağu | Çelik Haberler

İDÇ’nin satış geliri birinci çeyrekte %72,4 arttı

12 May | Çelik Haberler

Kardemir Nisan-Haziran dönemi için satış miktarlarını açıkladı

30 Mar | Çelik Haberler

Kardemir önümüzdeki yılın Ocak-Mart dönemi için satış miktarlarını açıkladı

29 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis