İDÇ Ocak-Eylül döneminde net zarar kaydederken üretimi tüm segmentlerde yükseldi

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında İDÇ bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 258,87 milyon TL net zarara kıyasla 3,37 milyar TL net zarar kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %12,5 düşüş göstererek 32,09 milyar TL olurken, söz konusu dönemde İDÇ 2023 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 1,52 milyar TL faaliyet zararına kıyasla 2,95 milyar TL faaliyet zararı kaydetti.

İDÇ’nin yaptığı açıklamaya göre Ocak-Eylül döneminde şirketin kütük üretimi yıllık %28 artışla 1,37 milyon mt olurken, inşaat demiri üretimi yıllık %17 artışla 725.546 mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %6 artışla 280.960 mt oldu. İlk dokuz ayda şirket yıllık %7 artışla 214.290 mt profil üretti.

Bununla birlikte 2024 yılının ilk dokuz ayında İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %19 artışla 1,22 milyon mt’a çıkarken, ihracat satışları yıllık %8 artışla 216.405 mt seviyesinde kaydedildi.