İDÇ’nin net zararı yılın ilk yarısında yükseldi

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında, İDÇ bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1,92 milyar TL net zarara kıyasla 2,32 milyar TL net zarar kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %23,1 düşüş göstererek 18,20 milyar TL olurken, söz konusu dönemde İDÇ 2023 yılının ilk yarısında kaydedilen 1,36 milyar TL faaliyet kârına kıyasla 1,29 milyar TL faaliyet kârı elde etti.

İDÇ ’nin yaptığı açıklamaya göre, ilk yarıda şirketin kütük üretimi yıllık %10,3 artışla 790.913 mt olurken, inşaat demiri üretimi yıllık %5 düşüşle 542.544 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %3,1 artışla 180.204 mt oldu. İlk yarıda şirket yıllık %5,2 artışla 144.024 mt profil üretti.