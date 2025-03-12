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İDÇ 2024 yılında net zarar açıkladı

Çarşamba, 12 Mart 2025 16:16:21 (GMT+3)   |   İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), 2024 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket, 2023 yılında kaydedilen 2,03 milyar TL net kâra kıyasla 2,43 milyar TL net zarar açıklarken, satış geliri yıllık %8,2 düşüşle 46,54 milyar TL seviyesine geriledi. Bununla birlikte İDÇ, bir önceki yıl kaydedilen 1,02 milyar TL faaliyet kârına kıyasla 2,81 milyar TL faaliyet zararı bildirdi.

2024 yılında İDÇ’nin kütük üretimi yıllık %29 artışla 1,82 milyon mt ve inşaat demiri üretimi yıllık %10 artışla 997.218 mt seviyelerinde yer aldı. Bununla birlikte şirketin fason inşaat demiri üretimi yıllık %6 artışla 379.550 mt seviyesinde kaydedildi. Aynı yılda şirket yıllık %10 yükselerek 296.121 mt çelik profil üretimi gerçekleştirdi.

Ayrıca İDÇ’nin nihai mamul satışları 2024 yılında yıllık %15 artışla 1,65 milyon mt seviyesine yükselirken, ihracat satışları da yıllık %11 düşerek 314.729 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Kütük Yarı Mamul Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar İDÇ 

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