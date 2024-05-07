İDÇ’nin net kârı ve satış geliri 2023 yılında düşüş gösterdi

Salı, 07 Mayıs 2024 14:33:34 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), 2023 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı, 2022 yılında kaydedilen 4,63 milyar TL seviyesine kıyasla 1,19 milyar TL seviyesinde yer aldı. Satış geliri yıllık %24,8 düşüşle 35,51 milyar TL olurken faaliyet kârı bir önceki yıl kaydedilen 3,17 milyar TL’ye kıyasla 856,25 milyon TL seviyesine geriledi.

Öte yandan İDÇ, kütük üretiminin 2023 yılında yıllık %2 artışla 1,41 milyon mt ve inşaat demiri üretiminin yıllık %9 düşüşle 821.205 mt seviyelerinde kaydedildiğini bildirdi. Bununla birlikte aynı dönemde şirketin fason inşaat demiri üretimi yıllık %1 artışla 358.011 mt oldu. Aynı yılda şirket yıllık %3 düşüşle 270.145 mt çelik profil üretimi gerçekleştirdi.

2023 yılında İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %6 düşüşle 1,43 milyon mt olurken ihracat satışları da yıllık %18 artarak 351.914 mt seviyesinde kaydedildi.