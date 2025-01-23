Hyundai Steel’in net kârı ve satış geliri durgun inşaat piyasası nedeniyle 2024’te geriledi

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, 2024 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Hyundai Steel’in net kârı, bir önceki yıl kaydedilen 443 milyar KRW net kâra kıyasla 123 milyar KRW (85,58 milyon $) olurken, satış geliri yıllık %10,3 düşüşle 23,22 trilyon KRW (16,16 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Net kâr ve satış gelirindeki düşüş, inşaat piyasasındaki yavaşlama ve düşük fiyatlı ithal alımlardaki artıştan kaynaklandı. 2024 yılında şirketin faaliyet kârı 2023 yılında kaydedilen 798 milyar KRW’ye kıyasla 314 milyar KRW (218,49 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl şirketin toplam satışları yıllık %7,9 düşüşle 17,07 milyon mt olurken, uzun mamul satışları durgun inşaat piyasası nedeniyle yıllık %14,6 düşüşle 5,4 milyon mt olarak kaydedildi.