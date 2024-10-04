Hyundai Steel yüksek fırından kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyor

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel için yüksek fırın gazı enjeksiyon çalışması yapacağını açıkladı. Hyundai Steel’in Dangjin tesisinde bulunan yüksek fırınında gerçekleştirilecek bu çalışmayla Primetals, yüksek fırından kaynaklanan karbon emisyonunu minimuma indirmek üzere en iyi teknolojileri tespit etmeyi ve üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için en uygun rotayı belirlemeyi amaçlıyor.

Çalışma iki aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşamada hidrojen taşıyan gazların tüyerler yoluyla fırına enjekte edilmesinin üretim stabilitesi, verim ve emisyon azaltımı üzerindeki etkisini değerlendirilirken ikinci aşamada ise gerekli boru tesisatı ve ilgili sermaye maliyetleri de dahil olmak üzere teknolojilerin tesiste nasıl yerleştirileceğine odaklanılacak.