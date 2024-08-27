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Hyundai Steel ve SeAH Steel karbonu azaltılmış levha ve boru için iş birliği yapıyor

Salı, 27 Ağustos 2024 11:12:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticileri Hyundai Steel ve SeAH Steel, açık deniz rüzgâr enerjisi piyasasında karbonu azaltılmış ürünlere yönelik artan talep karşısında rüzgâr enerjisi altyapıları için karbonu azaltılmış çelik levha ve boru üretmek üzere iş birliği yaptı.

Buna göre Hyundai Steel'in 355 MPa akma mukavemetine sahip çelik levhalar üretmesinin ardından SeAH Steel bu levhaları boru haline getirecek. Karbonu azaltılmış levhalar, elektrik ark ocağı-yüksek fırın kompozit sisteminde doğrudan indirgenmiş demir ve hurda kullanılarak üretiliyor. Söz konusu üretim şekli, 2021 yılına kıyasla karbon emisyonunda %12 düşüş sağlıyor.


Etiketler: Boru Levha Borular Yassı Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hyundai 

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