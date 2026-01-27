 |  Giriş 
Hyundai Steel Louisiana’daki elektrik ark ocağı projesi için sermaye artışını onayladı

Salı, 27 Ocak 2026 10:39:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, ABD’deki bağlı kuruluşu Hyundai-POSCO Louisiana LLC bünyesinde büyük ölçekli bir sermaye artışı gerçekleştirme kararı aldığını açıkladı.

Sermaye artışı, Louisiana eyaletinin Ascension Parish bölgesinde kurulması planlanan elektrik ark ocaklı entegre çelik tesisinin inşasının finansmanında kullanılacak. Şirket, sermaye artışının amacının Louisiana’daki doğrudan indirgenmiş demir-elektrik ark ocaklı entegre çelik tesisinin geliştirilmesi, finansmanı ve işletilmesini desteklemek olduğunu belirtti.

4,27 trilyon KRW tutarında yatırım

Açıklamaya göre toplam sermaye artışı 4,27 trilyon KRW (yaklaşık 2,9 milyar $) olacak. Kaynağın tamamı tesis yatırımı olarak sınıflandırılırken, yalnızca ABD’de kurulacak elektrik ark ocaklı çelik üretim kompleksinin inşasında kullanılacağı ifade edildi. Yeni tesis yıllık 2,7 milyon mt kapasiteye sahip olacak.

Yatırım döneminin 2026’dan 2029’un ilk çeyreğine kadar sürmesi öngörülüyor. Sermaye katkılarının ise inşaat süreci boyunca taksitler halinde yapılacağı belirtildi.

Üçüncü taraflara tahsis sonrası nihai ortaklık yapısı:

  • Hyundai Steel USA Corp - %50
  • Hyundai Motor America - %15
  • Kia America, Inc. - %15
  • POS-Louisiana Inc. - %20 şeklinde olacak.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Hyundai 

