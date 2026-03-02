EUROMETAL Güney Avrupa Toplantısı 2026: Avrupa sanayisi düzenleyici belirsizlikler karşısında yeni denge arayışında

26 Şubat’ta Milano’da düzenlenen EUROMETAL Güney Avrupa Toplantısı 2026 kapsamında gerçekleştirilen “Küresel ekonomide yeni normal” başlıklı panelde, Emilio Rossi (EconPartners & Oxford Economics), Fernando Espada (Tata Steel) ve Armando Cafiero (Confindustria Ceramica), Avrupa sanayisinin jeopolitik ve düzenleyici belirsizlikler içinde sağlam bir referans noktası aradığını ortaya koydu.

Fernando Espada, Brüksel’de bir tempo değişimine işaret ederek tartışmayı açtı. Avrupa Komisyonunun somut sanayi politikalarının aciliyetini kavramaya başladığını belirten Espada, Avrupa Parlamentosu’nun koruma önlemlerine ilişkin son yanıtında önlemlerin tüm “çelik ekosistemini” kapsayacak şekilde genişletilmesini ve değer zincirinin tamamının tanınmasını örnek gösterdi. Bu çerçevede Emilio Rossi, çelik sektörünün rekabetçiliğinin ileri hizmetler ve yüksek performanslı teknoloji sektörleriyle entegrasyona sıkı sıkıya bağlı olduğunu hatırlattı.

Tartışma, çelik ve seramik sektörlerinin karşılaştırılmasıyla devam etti. Armando Cafiero, cirosunun %80’ini ihraç eden İtalyan seramik sektörünün, altyapı eksiklikleri, enerji maliyetleri ve haksız rekabet gibi çelik sektörüyle benzer zorluklar yaşadığını vurguladı. Cafiero, “Çin istilasının” 2013’te antidamping vergileri sayesinde engellendiğini ancak şimdi benzer sorunun Hindistan kaynaklı olarak ortaya çıktığını ve bu kez antidamping önlemlerinin aynı etkiyi yaratmadığını belirtti. “Serbest ticaret anlaşması [Hindistan ile], ihracatımızın %80’ini gerçekleştirdiğimiz için ilkesel olarak desteklediğimiz bir anlaşma ancak bizim gibi sektörlere gereken önem verilmedi,” dedi.

Ticari önlemler: Vergiler, SKDM ve ETS

Avrupa yeni bir koruma rejimine hazırlanırken (kota tonajlarının %50 azaltılması gündemde), ABD’de belirsizlik hâkim. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump döneminde uygulamaya giren karşılıklı vergileri hukuka aykırı bularak iptal etti. Olası bir politika değişikliği sorusuna yanıt veren Rossi, mevcut ortamda öngörüde bulunmanın neredeyse imkânsız olduğunu ve gümrük vergilerinin çoğu zaman gerçek ekonomik düzeltmelerden ziyade iç politika ve küresel güç dengesi aracı olarak kullanıldığını söyledi.

Espada ise daha pragmatik bir yorum yaptı: “Teorik açıdan çelik piyasasının mükemmel olduğunu düşünüyorum: 1 Ocak 2026 itibarıyla SKDM’nin devreye gireceğinin açıklanmasıyla Kasım ayında yeni bir denge oluştu, yeni koruma rejimiyle de yeniden denge sağlanacaktır.” Ancak yukarı yönlü fiyat hareketlerinin gerçek talep artışından ziyade idari ve bürokratik nedenlerden kaynaklandığını vurguladı.

ETS konusunda Cafiero, yirmi yıllık bir sistemin ideolojik temelde değiştirilerek şirketlerden yılda 130 milyon € kaynak çekip bunu finansal spekülasyona aktardığını savundu. Avrupa’daki düzenleyici baskının büyük üreticileri yatırım takvimlerini yeniden ayarlamaya zorladığını belirten Espada, Avrupa Komisyonunun sektörden çok hızlı uyum beklemesine dikkat çekti. Büyük Avrupalı üreticilerin karbonsuzlaşma programlarını iptal etmediğini ancak uygulama hızının piyasa koşullarına göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti.