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HYBRIT Gällivare’de ilk fosil yakıtsız deneme tesisini inşa etmek için finansman aldı

Cuma, 15 Aralık 2023 10:07:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli şirketler vasıflı çelik üreticisi SSAB, demir cevheri üreticisi LKAB ve enerji şirketi Vattenfall’un fosil yakıt kullanmadan çelik üreten ortak girişimi HYBRIT, Gällivare’de ilk deneme tesisini inşa etmek üzere İsveç Enerji Kurumu’ndan 3,1 milyar SEK (302,05 milyon $) finansman aldığını açıkladı.

Tesisin endüstriyel ölçekte yıllık 1,3 milyon mt sünger demir üretmesi planlanıyor. LKAB planlanan tesisin inşasından sorumlu olacak.

HYBRIT teknolojisine sahip deneme tesisinin yılda yaklaşık 5 TWh elektriğe ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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