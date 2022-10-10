Hüseyin Ocakçı: Rusya’dan yapılan ithalat, yetersiz talep nedeniyle Çin’deki fiyatları olumsuz etkiliyor

Pazartesi, 10 Ekim 2022 16:57:52 (GMT+3) | İstanbul

9-11 Ekim tarihleri arasında Monako’da gerçekleşen SteelOrbis 2022 Sonbahar Konferansı ve 87. IREPAS Toplantısı’nda konuşan CIEC Group Orta Doğu Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı, “Çin ekonomisinin karşılaştığı en büyük engellerden biri” olarak nitelendirdiği gayrimenkul sektörünü ele aldı. Ocakçı, 2022 yılında Çin’in gayrimenkul sektöründeki satışların yıllık %40 düştüğünü, yatırımların ise yıllık yaklaşık %7,5 azaldığını ifade etti.

CIEC yetkilisine göre, Haziran ayında Çin’in günlük ortalama ham çelik üretimi yaklaşık 2,4 milyon mt’a yükseldi ve ardından %7,9 düşüşle günde 2,2 milyon mt’a geriledi. Eylül ayında ülkenin günlük ortalama ham çelik üretimi 2,3-2,4 milyon mt aralığında yer aldı. Öte yandan, bu yılın ilk sekiz ayında ülkedeki ortalama aylık çelik üretimi 86,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ocakçı, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat ayından bu yana arzın kesintiye uğraması nedeniyle alıcıların ürün temini için Çin’e yöneldiğini ve Çin’in ham çelik üretiminin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında artarak aylık ortalamanın bile üzerine çıktığını bildirdi. Bu yılın ilk yedi ayında Çin’in ham çelik üretimi %6,5 düşüşle 609 milyon mt’a gerilerken, ilk dokuz ayda kapasite kullanım oranı %86 seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ağustos ayında ülke 3,8 milyon mt yassı mamul ve 650.000 mt uzun mamul dahil toplam 6,15 milyon mt çelik ihraç ederken, 70.000 mt kütük ve 427.000 mt slab dahil üzere toplam 895.000 mt çelik ithal etti.

Ocakçı, savaşın Türkiye ve Çin üzerindeki etkisini yorumlayarak, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin çelik ithalatının yıllık bazda %2,2 düşüşle 11,1 milyon mt olduğunu, Ukrayna’dan yapılan ithalatın 1,24 milyon mt ve Rusya’dan yapılan ithalatın 345.000 mt gerilediğini belirtti. Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna’dan yaptığı çelik ithalatını yerini Çin (727.000 mt), Brezilya (237.000 mt), Hindistan (210.000 mt) ve Güney Kore (128.000 mt) aldı.

Katılımcılardan gelen bir soruyu da yanıtlayan Ocakçı, Çin yerel piyasasında yeterli talep olmadığı için Rusya’dan yapılan ithalatın fiyatları olumsuz etkilediğini ve fiyatların yükselmesine imkan tanımadığını belirtti. Çin piyasasının Rusya’nın dışında Güneydoğu Asya çıkışlı ithalattan da etkilendiğini, çünkü Güneydoğu Asyalı üreticilerin Çin’e verdikleri tekliflerde daha agresif davrandıklarını ifade etti.