Hoa Sen korozyon direnci artırılmış alaşım kaplamalı çeliğiyle ürün portföyünü genişletiyor

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Sen Group, ürün kalitesini geliştirme ve ileri teknoloji ürün portföyünü genişletme stratejisi kapsamında yeni çinko-alüminyum-magnezyum alaşım kaplamalı çelik ürünü Hoa Sen Mag Shield'ın tanıtımını Hoa Sen Nghe An tesisinde düzenlenen etkinlikte gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hoa Sen Mag Shield'ın, yüksek kaliteli çelik yüzeye çinko-alüminyum-magnezyum alaşımının uygulandığı sürekli sıcak daldırma kaplama teknolojisi kullanılarak üretildiği belirtildi.

Korozyon direnci üç ila beş kat daha yüksek

Hoa Sen, yeni ürününün geleneksel galvanizli çeliğe kıyasla korozyona ve paslanmaya karşı üç ila beş kat daha yüksek dirençli olduğunu ve kaplama sertliğinin de yaklaşık iki kat daha yüksek olduğunu ifade etti.

Şirket, kaplamada kullanılan magnezyumun kesilmiş kenarlar ve delik açılan bölgeler çevresinde yeni bir koruyucu tabaka oluşmasını sağladığını belirtti. Kendini iyileştirme özelliği sayesinde ürünün işleme veya montaj sonrasında korozyona karşı daha yüksek koruma sağladığını dile getirdi.

Yeni ürün geniş bir kullanım alanını hedefliyor

Hoa Sen Mag Shield'ın Japon Endüstri Standartları (JIS), Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM), İngiliz Standartları ve Avrupa Normları (BS EN) ve Avustralya Standartları (AS) dahil olmak üzere uluslararası standartlara uygun olarak üretildiği ve test edildiği vurgulandı. Ayrıca ürünün kullanım bölgesi ve koşullarına bağlı olarak 50 yıla varan garantiyle sunulduğu da aktarıldı.

Yeni ürünün prefabrik çelik tesisleri ve depolar, tarım tesisleri, güneş enerjisi montaj sistemleri, kablo tavaları ve elektrik panoları, ulaşım altyapısı bileşenleri, konutlar ve ticari binalar ile evsel ve endüstriyel ekipmanlar dahil olmak üzere geniş bir kullanım alanına hitap etmesinin hedeflendiğine dikkat çekildi. Hoa Sen ayrıca Hoa Sen Mag Shield'ın özellikle kıyı kesimlerindeki sanayi bölgeleri ve yüksek korozyon riskine sahip diğer ortamların yanı sıra daha yüksek dayanıklılık ve uzun vadeli korozyon direnci gerektiren projeler için uygun olduğunu da kaydetti.