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Vietnam merkezli Hoa Phat’ın çelik üretimi ve satışları Ekim ayında ikiye katlandı

Salı, 17 Kasım 2020 17:26:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yıl Ekim ayında kaydedilen çelik üretiminin geçen yılın aynı döneminde kaydedilen seviyenin iki katına çıktığını açıkladı. Ekim ayında, şirketin boyalı sac satış hacmi de 2019 yılının aynı ayına göre iki katına çıktı. Ocak-Ekim döneminde, şirketin oluklu galvanizli sac satışları yıllık yaklaşık %150 oranında büyüme kaydetti.

Bu yılın ilk 10 ayında, Hoa Phat, kurulum ve inşaat için panel üretiminde kullanılması amacıyla Kore’nin Vietnam’daki önde gelen panel üretim ortağına boyalı galvanizli sac sattı. Özellikle ABD merkezli Omega Steel, çelik yapı fabrika projesi için Hoa Phat tarafından üretilen yaklaşık 30.000 m2 panel kullandı.


Etiketler: çelik üretimi  Güneydoğu Asya  Vietnam  kaplamalı  galvanizli  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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