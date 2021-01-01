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Vietnamlı kaplamalı mamul üreticileri daha fazla zorlukla karşı karşıya kalırken sıcak sac talebi daha da düştü

Yerel kaplamalı mamul üreticilerinin ihracat piyasasında yaşadığı zorluklar nedeniyle Vietnam ithal sıcak sac piyasası bu hafta daha da kötüleşti.

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