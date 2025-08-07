Hoa Sen endüstriyel ihtiyaçları karşılamak için özel kaplamalı çelik kalitesini piyasaya sürdü

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Sen Group, Hoa Sen Nghe An tesisinde ürettiği Hoa Sen Mag Shield marka çinko-alüminyum-magnezyum (Zn-Al-Mg) alaşımla kaplı yassı mamulünü piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu gelişmenin, şirketin ürün kalitesini artırma ve Vietnam’ın galvanizli çelik segmentindeki lider konumunu güçlendirme stratejisinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Yüksek korozyon direnci ve dayanıklılık

Yeni ürünün, sürekli galvanizleme teknolojisi kullanılarak üretildiği ve geleneksel galvanizli saca kıyasla pas ve korozyon direncini üç ila beş kat artırdığı ifade edildi.

Ayrıca kaplama sertliğinin iki kat daha fazla olduğu ve bu sayede ürünün uzun ömürlü dayanıklılık gerektiren zorlu uygulamalar için uygun hale geldiği vurgulandı.

Hoa Sen Mag Shield’ın başlıca uygulama alanları

Yüksek dayanıklılığı ve direnci sayesinde Hoa Sen Mag Shield’ın, prefabrik çelik üretim tesisleri, kıyı bölgelerdeki depolar, güneş enerjisi sistemlerinin yapıları, köprü korkulukları, ticari binalar ve konutlar ve yüksek korozyonlu ortamlardaki diğer projeler de dahil olmak üzere pek çok endüstriyel ve altyapı projelerinde kullanıma yönelik üretildiği aktarıldı. Dolayısıyla ürünün yalnızca iç piyasa değil, aynı zamanda bölgedeki ihtiyaçları da karşılayacağına dikkat çekildi.

Hoa Sen, Mag Shield’ın bölgeye ve kullanım koşullarına bağlı olarak 50 yıla kadar garantili olduğunu da bildirdi.