 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hoa...

Hoa Sen endüstriyel ihtiyaçları karşılamak için özel kaplamalı çelik kalitesini piyasaya sürdü

Perşembe, 07 Ağustos 2025 10:58:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Sen Group, Hoa Sen Nghe An tesisinde ürettiği Hoa Sen Mag Shield marka çinko-alüminyum-magnezyum (Zn-Al-Mg) alaşımla kaplı yassı mamulünü piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu gelişmenin, şirketin ürün kalitesini artırma ve Vietnam’ın galvanizli çelik segmentindeki lider konumunu güçlendirme stratejisinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Yüksek korozyon direnci ve dayanıklılık

Yeni ürünün, sürekli galvanizleme teknolojisi kullanılarak üretildiği ve geleneksel galvanizli saca kıyasla pas ve korozyon direncini üç ila beş kat artırdığı ifade edildi.

Ayrıca kaplama sertliğinin iki kat daha fazla olduğu ve bu sayede ürünün uzun ömürlü dayanıklılık gerektiren zorlu uygulamalar için uygun hale geldiği vurgulandı.

Hoa Sen Mag Shield’ın başlıca uygulama alanları

Yüksek dayanıklılığı ve direnci sayesinde Hoa Sen Mag Shield’ın, prefabrik çelik üretim tesisleri, kıyı bölgelerdeki depolar, güneş enerjisi sistemlerinin yapıları, köprü korkulukları, ticari binalar ve konutlar ve yüksek korozyonlu ortamlardaki diğer projeler de dahil olmak üzere pek çok endüstriyel ve altyapı projelerinde kullanıma yönelik üretildiği aktarıldı. Dolayısıyla ürünün yalnızca iç piyasa değil, aynı zamanda bölgedeki ihtiyaçları da karşılayacağına dikkat çekildi.

Hoa Sen, Mag Shield’ın bölgeye ve kullanım koşullarına bağlı olarak 50 yıla kadar garantili olduğunu da bildirdi.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

G. Afrika korozyona dayanıklı yassı çelik ithalatına soruşturma başlattı

05 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları artış kaydetti

01 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

AB Ağustos-Eylül dönemi için köşebent ve profile yönelik ülkeye özgü kota tonajlarını değiştirdi

31 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 31. Hafta, 2025

31 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

AB Çin’den ithal organik kaplamalı çeliğe antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

28 Tem | Çelik Haberler

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları artış kaydetti

25 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 30. Hafta, 2025

24 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

AB Çin’den ithal teneke levhaya uygulanan antidamping vergisini değiştirdi

24 Tem | Çelik Haberler

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo sac kotasının yarısı ilk ayda doldu

23 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’de soğuk rulo ve kaplamalı sac fiyatları Çin’in güçlenmesiyle toparlansa da talep zayıf

22 Tem | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis