Hoa Phat’ın çelik satışları yılın ilk yarısında 4,3 milyon mt’a ulaştı

Salı, 06 Temmuz 2021 17:44:16 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yılın Haziran ayında 230.000 mt’u inşaat çeliği, 230.000 mt’u sıcak sac, 41.000 mt’u çelik boru ve 157.000 mt’u galvanizli çelik ile kütük dahil olmak üzere toplam çelik satışlarının yıllık %49 artışla 658.000 mt seviyesine ulaştığını açıkladı.

Şirketin inşat çeliği ve çelik boru satışlarındaki yıllık ve aylık düşüşler pandeminin etkilerinden kaynaklandı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde Hoa Phat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %55 artışla yaklaşık dört milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu dönemde şirketin toplam çelik satışları yıllık %60’ın üzerinde artışla 4,3 milyon mt olurken, inşaat çeliği satışları ise yıllık %22 artışla 1,8 milyon mt’a ulaştı. Şirketin kütük satışları ise 608.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yarısında, şirketin sıcak sac üretimi 1,3 milyon mt’u aşarken, çelik boru üretimi yıllık %8 artışla 375.000 mt seviyesinde yer aldı. Şirketin galvanizli çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,8 kat artarak 160.000 mt oldu.