﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hoa Phat’ın satış geliri ve kârı birinci çeyrekte arttı

Salı, 26 Nisan 2022 15:31:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın birinci çeyreği çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte, şirketin net kârı yıllık %17 artışla 8,2 trilyon VND (358,38 milyon $), satış gelirleri ise yıllık %41 artışla 44,4 trilyon VND (1,94 milyar $) seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında Hoa Phat’ın toplam çelik satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %12 artışla 2,17 milyon mt oldu. Şirketin inşaat çeliği satışları yıllık %57 artışla 1,34 milyon mt, sıcak sac satışları ise yıllık %15 artışla 763.000 mt seviyelerinde yer aldı. Hoa Phat’ın çelik boru ve galvanizli çelik satışları sırasıyla yıllık %13 ve %43 artışla yine sırasıyla 207.000 mt ve 105.000 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: boru galvanizli sıcak haddelenmiş inşaat demiri uzun ürünler borular yassı ürünler Vietnam Güneydoğu Asya çelik üretimi mali sonuçlar 

Benzer haberler

31 Oca

Hoa Phat’ın satış geliri 2021’de arttı, rekor seviyede kâr elde edildi