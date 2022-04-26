Hoa Phat’ın satış geliri ve kârı birinci çeyrekte arttı

Salı, 26 Nisan 2022 15:31:41 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın birinci çeyreği çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte, şirketin net kârı yıllık %17 artışla 8,2 trilyon VND (358,38 milyon $), satış gelirleri ise yıllık %41 artışla 44,4 trilyon VND (1,94 milyar $) seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında Hoa Phat’ın toplam çelik satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %12 artışla 2,17 milyon mt oldu. Şirketin inşaat çeliği satışları yıllık %57 artışla 1,34 milyon mt, sıcak sac satışları ise yıllık %15 artışla 763.000 mt seviyelerinde yer aldı. Hoa Phat’ın çelik boru ve galvanizli çelik satışları sırasıyla yıllık %13 ve %43 artışla yine sırasıyla 207.000 mt ve 105.000 mt seviyelerinde kaydedildi.