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Meksika 100’den fazla çelik ürününe %15 ithalat vergisi getirecek

Perşembe, 25 Kasım 2021 10:50:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından yayımlanan kararnamede, bazı ithal çelik ürünlerine %15 vergi getirildiği duyuruldu. ABD ve Kanada’nın vergiden muaf tutulacağı bildirildi.

Buna göre, sıcak sac, soğuk sac, inşaat demiri, U, I, L ve T profil, sıcak haddelenmiş boru, sondaj borusu, galvanizli çelik dahil olmak üzere 100’den fazla çelik ürününe %15 ithalat vergisi uygulanacak.

23 Kasım tarihinde yürürlüğe giren kararname doğrultusunda, ithalat vergisi, 29 Haziran 2022 tarihine kadar uygulanacak. Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde, 7208.10.03, 7211.13.01, 7214.20.01, 7216.33.01, 7304.19.01 ve 7306.30.04 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Bununla birlikte, Meksika, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla, 93 çelik ürününe %10 ithalat vergisi uygulamaya başlayacak. Söz konusu vergi, 22 Eylül 2023 tarihinde %5’e düşürülecek ve 1 Ekim 2024 tarihinde ise iptal edilecek.

Devlet Başkanı, ithalat vergisiyle, Meksika çelik sektörünü haksız uygulamalara karşı korumayı amaçladıklarını belirtti.


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