Hoa Phat yeni dökme yük gemileri satın alacak

Salı, 09 Ağustos 2022 11:51:49 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli Hoa Phat, bağlı kuruluşu Hoa Phat Shipping Joint Stock Company’nin Ha Long Shipyard’a iki adet dökme yük gemisi siparişi verdiğini açıkladı.

Taşıma kapasiteleri 24.500 ton olan dökme yük gemileri şirketin hammadde ve nihai mamul nakliye ihtiyacının karşılanması için tasarlandı.

Söz konusu gemilerin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde hizmete girmesi ve çelik mamul üretimi ile tedarik zincirinin optimize edilmesine yardımcı olması bekleniyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Hoa Phat Shipping Company taşıma kapasiteleri 80.000 ve 90.000 ton arasında değişen üç büyük Kamsarmax gemisine sahip.

Şirketin uzun vadeli stratejisine göre, Hoa Phat, özellikle Dung Quat 2 Entegre Çelik Kompleksi projesinin tamamlanmasının ardından artan hammadde ve nihai mamul talebini karşılamak için her türden 15-20 gemiye sahip olmayı planlıyor.