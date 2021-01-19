Hoa Phat Steel Pipe’ın çelik boru satışlarının 2021’de artması bekleniyor

Salı, 19 Ocak 2021 15:29:32 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli önde gelen çelik boru imalatçısı Hoa Phat Steel Pipe Company Ltd. 2020 yılında yıllık %10 artışla 820.000 mt çelik boru satışı gerçekleştirirken, ihracat hacminin yıllık %12 artışla 21.000 mt olduğunu açıkladı. Hoa Phat Steel Pipe söz konusu dönemde ABD, Kanada, Avustralya, Meksika ve Güneydoğu Asya’ya ihracat yaptı. Şirket %31,7 pazar payıyla Vietnam piyasasında lider konumunda yer alıyor. Hoa Phat Steel Pipe, 2021 yılında satış hacmini yıllık %12 artışla 920.000 mt’a çıkarmayı hedefliyor.

Vietnam’ın güney bölgesinde, Hoa Phat’ın çelik boru üretimi yıllık %15 gibi önemli bir artış kaydetti ve kuzey bölgesinde ise yıllık %11 arttı. Öte yandan, ülkenin orta bölgesinde şirketin çelik boru üretimi sellerin ve Corona virüsünün etkileri nedeniyle hafifçe düştü.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında şirketin çelik boru satışları yıllık %44 artışla 90.000 mt’u aştı. Şirketin ülkenin hem güney hem de kuzey bölgesindeki çelik boru üretimi yıllık %59 arttı. Ülkenin orta bölgesinde ise şirketin üretimi yıllık %31 oranında artış gösterdi.

Vietnam Çelik Birliği’ne göre, küresel sıcak sac pazarındaki dalgalanmalar, sıcak sac tedarikinde sıkıntılara neden oldu ve soğuk sac, galvanizli çelik ve çelik boru üreticilerinin girdi maliyetlerini artırdı. Ancak Hoa Phat Dung Quat Iron and Steel Complex’te üretilen sıcak sac ile Hoa Phat Steel Pipe, özellikle geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde etkileyici bir üretim seviyesi kaydetti.

2020 yılında şirketin üstün kalite ve geniş yelpazede ürün sunan geniş çelik boru hatlarının üretimi, ithalatın yerini aldı. Müşterilerin tercih ettiği ürünler arasında 273 mm ve 323,8 mm çapında geniş yuvarlak boru, 200 mm x 200 mm ve 250 mm x 250 mm kare boru, 200 mm x 300 mm dikdörtgen boru bulunuyor.

Ülke çapında yıllık 1 milyon mt tesis kapasitesiyle Hoa Phat Steel Pipe, Vietnam’ın en büyük çelik boru üreticisi konumunda yer alıyor.