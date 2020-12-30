Hoa Phat Group çelik birimlerini yeniden yapılandırdı

Çarşamba, 30 Aralık 2020 14:53:18 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 39 trilyon VND (1,68 milyar $) sermayeyle Hoa Phat Iron and Steel şirketini kurduğunu açıkladı. Şirketin faaliyetleri inşaat çeliği yatırımı, üretimi ve ticaretini içerecek.

Hoa Phat Group ayrıca çelik boru ve boyalı galvanizli sac yatırımı, üretimi ve ticareti için Steel Pipe and Color-coated Steel şirketini kurdu. Şirketin kuruluş sermayesi 3,5 trilyon VND (150,90 milyon $).

Bu yıl 10 Aralık tarihinde Hoa Phat, grubun her faaliyet alanından sorumlu şirketler kurarak organizasyon modelini yeniden yapılandırma kararını açıklamıştı. Buna göre, şirket bugüne kadar Hoa Phat Real Estate ve Hoa Phat Agricultural Development şirketleri de dahil olmak üzere dört şirket kurdu.