Hoa Phat ev aletleri sektörüne yatırım yaptı

Salı, 26 Ekim 2021 11:57:48 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, Çin’de azalan üretimin Vietnam’a kaymasıyla beyaz eşya üretimine yönelik yatırımlarını hızlandırdığını belirtti. Şirket, Hoa Phat Home Appliances Stock Company’i kurdu.

Açıklamaya göre, Hoa Phat, soğutma sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesine, modern ev aletleri tasarımlarına, ithal ürünlere kıyasla daha iyi kalite ile rekabetçi fiyatlara ve ihracatı teşvik etmek için uluslararası standartları karşılamaya öncelik veriyor.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket üçüncü çeyrekte 10,3 trilyon VND net kâr ve 38,9 trilyon VND satış geliri kaydetti.