Hint Welspun Corp ABD’ye HSAW boru tedarik edecek

Hint çelik boru üreticisi Welspun Corp, ABD’de gerçekleştirilecek büyük ölçekli doğal gaz boru hattı projesine spiral toz altı ark kaynaklı boru (HSAW) tedarik etmek üzere 167 milyon $ değerinde sipariş aldığını duyurdu.

Siparişin 2024-25 mali yılında alındığı ve teslimatın önümüzdeki mali yılda tamamlanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “ABD’den gelen sipariş, Welspun Corp’un ABD hat borusu piyasasındaki lider konumunu güçlendiriyor,” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz haftanın başında şirket, boyuna toz altı kaynak borusu (LSAW) tedariki için Orta Doğu’dan 119 milyon $ değerinde sipariş almıştı.