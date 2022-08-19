Hint Vedanta Limited demir cevherinin pelete dönüştürülmesi için ortak arayışında

Cuma, 19 Ağustos 2022 10:21:32 (GMT+3) | Kalküta

Hint Vedanta Limited tarafından yapılan açıklamada, şirketin madenlerinde üretilen 1 milyon mt demir cevherini pelete dönüştürmek üzere ortaklık kurmak istediği belirtildi.

Vedanta, Odisha, Karnataka ve Maharashtra’da yer alan madenlerinde üretilen 1 milyon mt demir cevherini pelete dönüştürebilecek kapasiteye sahip şirketlerden 27 Ağustos tarihine kadar niyet beyanı göndermesi talebinde bulundu.

Ortaklık kurulacak şirketle imzalanacak sözleşme kapsamında Vedanta, demir cevheri tedariki yapacak ve karşı taraf pelet üretimine göre dönüşüm ücreti ödeyecek.

Sözleşme gerekli değerlendirmeler ve incelemelerin ardından uzatılma şartıyla iki ila üç yıllığına imzalanacak.