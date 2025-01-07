Hint KIOCL ve NMDC Limited birleşebilir

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar Çelik Bakanlığının devlete bağlı pelet üreticisi KIOCL Limited ile devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in birleşmesi yönünde bir teklif sunduğunu belirtti.

NMDC Limited’in KIOCL Limited’in ürettiği peleti ihracat etmeyi hedeflediği belirtildi.

Bununla birlikte birleşme teklifinin Maliye Bakanlığına bağlı Kamu İşletmeleri İdaresine sunulduğu ve konuya ilişkin detaylı çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.

KIOCL, Devadari demir cevheri madeninde faaliyetlerine yeniden başlamak için gerekli izinleri henüz alamadı. Şirketin yıllık 3 milyon mt kapasiteli pelet tesisleri tam kapasite faaliyet göstermiyor. KIOCL, yalnızca tesislerini faaliyette tutacak kadar demir cevheri alımı yapıyor. Dolayısıyla NMDC Limited’in demir cevheri madenlerine erişimi şirketin hammadde arzını güvence altına alacak.

Açıklamada, “Pelet tesisleri uzun süre atıl kaldığında üretime yeniden başlamak zorlaşıyor. Bu nedenle tesislerin ve şirketin faaliyette kalabilmesi için KIOCL, pelet tesisini NMDC’ye kiraladı. NMDC, pelet tesisini devralırsa kendi demir cevherini kullanacak ve üretim maliyetleri düşecek,” ifadelerine yer verildi.