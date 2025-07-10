Odisha Mining Corporation pelet tesisi kurmayı planlıyor

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümetine bağlı Odisha Mining Corporation Limited (OMC), demir cevheri madencilik faaliyetlerine katma değer sağlamak amacıyla pelet tesisi kurmayı planlıyor.

Şirkete yakın kaynaklar, projeye ilişkin tekno-ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için devlete bağlı Metallurgical Consultants’ın (Mecon) tercih edildiğini ifade etti.

Bununla birlikte OMC bünyesinde özel proje ekibi kurulduğu ve söz konusu ekibin, tesisin inşasına 2026 yılının başında başlamakla görevlendirildiği öğrenildi.

2024-25 mali yılında OMC’nin tüm madenlerinde gerçekleştirdiği demir cevheri üretimi 35,7 milyon mt ve 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) 8,66 milyon mt seviyelerinde yer aldı.