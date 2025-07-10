 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Odisha...

Odisha Mining Corporation pelet tesisi kurmayı planlıyor

Perşembe, 10 Temmuz 2025 15:42:37 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümetine bağlı Odisha Mining Corporation Limited (OMC), demir cevheri madencilik faaliyetlerine katma değer sağlamak amacıyla pelet tesisi kurmayı planlıyor.

Şirkete yakın kaynaklar, projeye ilişkin tekno-ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için devlete bağlı Metallurgical Consultants’ın (Mecon) tercih edildiğini ifade etti.

Bununla birlikte OMC bünyesinde özel proje ekibi kurulduğu ve söz konusu ekibin, tesisin inşasına 2026 yılının başında başlamakla görevlendirildiği öğrenildi.

2024-25 mali yılında OMC’nin tüm madenlerinde gerçekleştirdiği demir cevheri üretimi 35,7 milyon mt ve 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) 8,66 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yükseliş gösterdi

09 Tem | Hurda ve Hammadde

Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde sertçe düştü

07 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Haziran döneminde %1 arttı

07 Tem | Çelik Haberler

Samarco tam kapasitede üretim için gerekli izinleri aldı

03 Tem | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları artış kaydetti

01 Tem | Hurda ve Hammadde

Vale, Carajás demir cevheri madenlerinde kuru işleme yöntemi kullanmayı planlıyor

27 Haz | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları aynı kaldı

25 Haz | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatlarında düşüş yaşandı

18 Haz | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları bir miktar düştü

11 Haz | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları geriledi

05 Haz | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis