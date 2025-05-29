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NMDC Limited 2025-26 mali yılında 55 milyon mt demir cevheri üretimi hedefliyor

Perşembe, 29 Mayıs 2025 14:53:50 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, 2025-26 mali yılında 55,40 milyon mt demir cevheri üretimi gerçekleştirmeyi beklediğini ve bu miktarın, madencilik faaliyetleri için verilen çevre izni kapsamındaki üretimin neredeyse %100’üne tekabül edeceğini ifade etti.

Bununla birlikte şirket, 2024-25 mali yılında yıllık %2 düşüşle 44 milyon mt demir cevheri üretimi gerçekleştirdiğini belirtti.

2025-26 mali yılında ise 2,53 milyon mt pelet üretimi yapmayı ve %66-67 tenörlü pelet üretimine odaklanarak kârlılığı ile marjını artırmayı hedeflediğine dikkat çekti.

Öte yandan NMDC Limited, devlete bağlı pelet üreticisi KIOCL Limited ile doğrudan indirgenmiş (DR) pelet üretimi konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini ve iş birliği anlaşmasının yakın zaman içerisinde tamamlanmasını beklediğini bildirdi.

Ayrıca şirket, toplam 35 milyar INR (409 milyon $) sermaye harcaması yapmayı planladığını; bunun 22 milyar INR’sinin (257 milyon $) madencilik faaliyetlerine ve kalanının ise bağlı kuruluşu NMDC Steel Limited’a (NSL) tahsis edileceğini de paylaştı.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

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