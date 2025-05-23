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Godavari Power and Ispat’ın pelet ve demir cevheri üretimi 2024-25 mali yılında neredeyse değişmedi

Cuma, 23 Mayıs 2025 15:32:52 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik ve pelet üreticisi Godavari Power and Ispat Limited’ın (GPIL) demir cevheri ve pelet üretimi 2024-25 mali yılında, bir önceki mali yılda kaydedilen 2,32 milyon mt ve 2,44 milyon mt seviyelerine kıyasla sırasıyla 2,34 milyon mt ve 2,45 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Şirket, 2025-26 mali yılında 3 milyon mt pelet üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Bununla birlikte GPIL, demir cevheri üretim kapasitesini mevcut yıllık 2,35 milyon mt’dan yıllık 9 milyon mt seviyesine çıkaracağını belirtti ancak kapasite artırım projesinin tamamlanacağı tarihi paylaşmadı.

Şirket ayrıca mevcut mali yılda yıllık 600.000 mt kapasiteli cevher zenginleştirme tesisini devreye aldığını ve kapasiteyi kademeli olarak 6 milyon mt seviyesine çıkaracağını da bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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