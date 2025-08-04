Hint JSW Steel ile Japon JFE soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmiş çelik üretimi için ek yatırım yapacak

Hindistan'ın Çelik Sektörü Bakan Yardımcısı Bhupati Raju Srinivasa Varma, devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited ile devlete bağlı KIOCL Limited’in birleşmesi yönünde bir teklif olmadığını belirtti.

Hindistan merkezli JSW Steel Limited, Japon JFE Steel ile ortak girişimiyle ülkedeki iki JSW Steel tesisinde soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmiş (CRGO) çelik üretim kapasitesini artırmak için 58,45 milyar INR (669 milyon $) yatırım yapacaklarını açıkladı.

Buna göre JSW ve JFE, toplam 19,66 milyar INR değerindeki yatırımı eşit oranda, öz kaynaklarından finanse edecek. Geri kalan fonun kaynağı ise belirtilmedi.

Yeni kapasitenin 2027-28 mali yılından itibaren kademeli olarak devreye alınması planlanıyor.

JSW JFE Electrical Steel, yılda 50.000 mt CRGO çelik üretilen Nashik tesisinde kapasiteyi yılda 250.000 mt’a çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda iki şirket toplam 43 milyar INR yatırım yapmayı planlıyor. Bu tesis Ocak ayında Almanya merkezli thyssenkrupp’tan 41,59 milyar INR karşılığında satın alınmıştı.

Şirketler ayrıca, Hindistan’ın güneyinde yer alan Vijayanagar’daki yeni kurulmakta olan tesisin kapasitesini başlangıçta planlanan 62.000 mt seviyesinden 100.000 mt’a çıkarmak için 15,45 milyar INR yatırım yapacaklarını belirtti.