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Hindistan, NMDC ile KIOCL’in birleşeceği yönündeki haberleri yalanladı

Çarşamba, 12 Mart 2025 16:42:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da Çelikten Sorumlu Devlet Bakanı Bhupati Raju Srinivasa Varma, devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited ile devlete bağlı KIOCL Limited’in birleşmesi yönünde bir teklif olmadığını belirtti.

Varma, devlete bağlı şirketlerin özelleştirilmesi veya birleştirilmesine yönelik kararların Maliye Bakanlığına bağlı Kamu Yatırımları ve Kamu Varlığı Yönetimi tarafından alındığını ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bu yılın Ocak ayında Çelik Bakanlığının demir cevheri üretim kapasitesi yıllık 40 milyon mt seviyesinde yer alan NMDC Limited ve pelet üretim kapasitesi yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alan KIOCL Limited şirketlerinin birleştirilmesi yönünde bir teklif sunduğu duyulmuştu.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Devralım & Birleşme NMDC 

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