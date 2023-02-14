Hint Tube Investment Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %14 arttı

Salı, 14 Şubat 2023 10:33:43 (GMT+3) | Kalküta

Hint vasıflı çelik boru üreticisi Tube Investment Limited’in (TIL) net kârı 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %14 artışla 1,38 milyar INR (16,68 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam geliri bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğine kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 17,1 milyar INR (206,77 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

TIL yönetim kurulu, Chennai’de yer alan ve 18 ay önce üretime başlamış olan geniş çaplı hassas çelik boru üretim tesisinin kapasitesinin artırılması amacıyla 1,4 milyar INR’lik (17 milyon $) sermaye harcamasına onay verdi.