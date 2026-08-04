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Jindal Stainless'ın net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde %8 arttı

Salı, 04 Ağustos 2026 09:07:21 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın önde gelen paslanmaz çelik üreticilerinden Jindal Stainless Limited (JSL), 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) konsolide net kârını yıllık %7,6 artırarak 7,68 milyar INR (80,65 milyon $) seviyesine çıkardı.

Şirketin operasyonlardan elde ettiği toplam gelir ise yıllık %3,3 artışla 106,76 milyar INR (1,12 milyar $) olarak gerçekleşti.

JSL, zorlu küresel piyasa koşullarına rağmen ihracat faaliyetlerinin istikrarlı seyrettiğini belirtti. Güney Kore, Japonya ve Brezilya'da artan fırsatların yanı sıra Avrupa ve ABD pazarlarındaki varlığını koruması sayesinde ihracatın toplam satışlar içindeki payı %11 seviyesinde kaldı.

Şirket, 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinin tedarik zincirindeki aksaklıklar ve küresel ticaret koşullarındaki değişimlerle şekillenen son derece dinamik bir faaliyet ortamında geçtiğini ifade etti.

JSL ayrıca tüm bu zorluklara rağmen yurt içi faaliyetlerinin, temel nihai kullanıcı sektörlerdeki talebi etkin şekilde değerlendirmesi, katma değerli ürün portföyünü genişletmesi, operasyonel verimliliğini koruması ve disiplinli uygulama yaklaşımı sayesinde güçlü kalmayı başardığını vurguladı.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar 

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