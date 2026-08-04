Jindal Stainless'ın net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde %8 arttı

Hindistan'ın önde gelen paslanmaz çelik üreticilerinden Jindal Stainless Limited (JSL), 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) konsolide net kârını yıllık %7,6 artırarak 7,68 milyar INR (80,65 milyon $) seviyesine çıkardı.

Şirketin operasyonlardan elde ettiği toplam gelir ise yıllık %3,3 artışla 106,76 milyar INR (1,12 milyar $) olarak gerçekleşti.

JSL, zorlu küresel piyasa koşullarına rağmen ihracat faaliyetlerinin istikrarlı seyrettiğini belirtti. Güney Kore, Japonya ve Brezilya'da artan fırsatların yanı sıra Avrupa ve ABD pazarlarındaki varlığını koruması sayesinde ihracatın toplam satışlar içindeki payı %11 seviyesinde kaldı.

Şirket, 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinin tedarik zincirindeki aksaklıklar ve küresel ticaret koşullarındaki değişimlerle şekillenen son derece dinamik bir faaliyet ortamında geçtiğini ifade etti.

JSL ayrıca tüm bu zorluklara rağmen yurt içi faaliyetlerinin, temel nihai kullanıcı sektörlerdeki talebi etkin şekilde değerlendirmesi, katma değerli ürün portföyünü genişletmesi, operasyonel verimliliğini koruması ve disiplinli uygulama yaklaşımı sayesinde güçlü kalmayı başardığını vurguladı.