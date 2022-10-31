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Hint Tata Steel’in konsolide net kârı ikinci çeyrekte %88 azaldı

Pazartesi, 31 Ekim 2022 15:45:22 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %88 düşüşle 15,14 milyar INR (184,33 milyon $) konsolide net kâr elde ettiğini bildirdi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin konsolide satış geliri yıllık %1 artışla 598,77 milyar INR (6,94 milyar $) oldu.

Tata Steel CEO’su ve İdari Yöneticisi T.V. Narendran, “Başlıca ekonomilerin yavaşlamasına ilişkin endişeler, devam eden jeopolitik sorunlar ve mevsimsel etkenler nedeniyle değişken bir faaliyet ortamı ortaya çıktı. Tüm engellere rağmen Tata Steel olarak, güçlü ürün portföyümüz ve belirli segmentlerde uçtan uça ihtiyaçlara hizmet veren distribütör ağımız sayesinde şimdiye kadar kaydedilen en iyi yerel satış gelirini elde ettik,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Tata Steel 

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