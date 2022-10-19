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Hint Tata Steel’in bağlı kuruluşu TTCIL ikinci çeyrekte net zarar bildirdi

Çarşamba, 19 Ekim 2022 11:16:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu teneke levha üreticisi The Tinplate Company of India Limited (TTCIL) 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) 351 milyon INR (4,28 milyon $) net zarar bildirdi.

Şirket bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde 749,30 milyon INR (9,13 milyon $) net kâr elde etmişti.

TTCIL giderlerinin bir önceki mali yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 8,87 milyar INR (108 milyon $) seviyesine kıyasla 10,18 milyar INR (124 milyon $) seviyesine yükselmesinin net zarara dönmesinde etkili olduğunu belirtti.

Ayrıca şirketin toplam geliri de 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 9,87 milyar INR (120 milyon $) seviyesine kıyasla 9,71 milyar INR (118,50 milyon $) seviyesine indi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Tata Steel 

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