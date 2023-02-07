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Hint Tata Steel üçüncü çeyrekte net zarar açıkladı

Salı, 07 Şubat 2023 11:05:50 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 95,72 milyar INR (1,15 milyar $) konsolide net kârdan 222,40 milyon INR (268,92 milyon $) konsolide net zarara döndü.

Söz konusu çeyrekte şirketin net satış gelirleri yıllık %6 düşüşle 570,83 milyar INR (6,90 milyar $) oldu.

Tata Steel CEO’su T.V. Narendran, “2022-2023 mali yılının Nisan-Aralık döneminde teslimatlarımız talebin yavaşlaması sebebiyle azaldı. Çelik fiyatlarını etkileyen resesyon endişesi ve enerji fiyatlarındaki artış performansımızı olumsuz etkiledi. Piyasadaki değişkenliğe rağmen satış tonajlarımız istikrarlı bir artış gösterdi. İç piyasaya yaptığımız satışlar mali yılın ilk dokuz ayında yıllık %4 artarak 13,7 milyon mt seviyesinde yer aldı,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Tata Steel 

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