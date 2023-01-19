Hint Tata Metaliks’in net kârı üçüncü çeyrekte %74 düştü

Perşembe, 19 Ocak 2023 13:34:02 (GMT+3) | Kalküta

Hint pik demir ve sünek boru üreticisi Tata Metaliks’in net kârı 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %73,6 düşüşle 94,80 milyon INR (1,21 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış gelirleri yıllık %14,6 artışla 7,9 milyar INR (97 milyon $) oldu.

Tata Metaliks, yüksek fırınlarından birinde meydana gelen arıza ve onarım çalışmaları sebebiyle üretime sıklıkla ara verilmesi sonucunda faaliyet performansının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Üçüncü çeyrekte yeni sünek demir boru tesisinin üretimi ikinci çeyrekte kaydedilen 13.000 mt’a kıyasla 25.000 mt seviyesine yükseldi.