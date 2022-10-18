Hint Tata Metaliks’in net kârı ikinci çeyrekte %74 düşerken, gelirleri %36 yükseldi

Salı, 18 Ekim 2022 13:48:31 (GMT+3) | Kalküta

Hint pik demir ve sünek demir boru üreticisi Tata Metaliks’in net kârı 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %73,8 düşüşle 142,90 milyon INR (1,74 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam geliri yıllık %36 artışla 8,76 milyar INR (106,92 milyon $) seviyesine yükseldi.

Şirketin pik demir ve sünek demir boru satış tonajlarının sırasıyla %23 ve %52 artış göstermesi, Batı Bengal’de yer alan tesisindeki grev nedeniyle üretimin dört-beş günlüğüne aksamış olmasına rağmen gelirlerinin yükselmesine katkı sağladı.

Pik demirden elde edilen kâr, pik demir ihracatına getirilen %15 oranındaki vergi nedeniyle dış piyasa satışlarının durması sonucunda iç piyasada arz fazlası meydana gelmesine bağlı olarak yaklaşık %11 azaldı.

Öte yandan sünek demir borudan elde edilen kâr ise yaklaşık %3 yükseldi.