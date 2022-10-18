﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint Tata Metaliks’in net kârı ikinci çeyrekte %74 düşerken, gelirleri %36 yükseldi

Salı, 18 Ekim 2022 13:48:31 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint pik demir ve sünek demir boru üreticisi Tata Metaliks’in net kârı 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %73,8 düşüşle 142,90 milyon INR (1,74 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam geliri yıllık %36 artışla 8,76 milyar INR (106,92 milyon $) seviyesine yükseldi.

Şirketin pik demir ve sünek demir boru satış tonajlarının sırasıyla %23 ve %52 artış göstermesi, Batı Bengal’de yer alan tesisindeki grev nedeniyle üretimin dört-beş günlüğüne aksamış olmasına rağmen gelirlerinin yükselmesine katkı sağladı.

Pik demirden elde edilen kâr, pik demir ihracatına getirilen %15 oranındaki vergi nedeniyle dış piyasa satışlarının durması sonucunda iç piyasada arz fazlası meydana gelmesine bağlı olarak yaklaşık %11 azaldı.

Öte yandan sünek demir borudan elde edilen kâr ise yaklaşık %3 yükseldi.


Etiketler: Boru Pik Demir Borular Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %0,2 arttı

22 Eyl | Çelik Haberler

Hint Tata Metaliks sünek boru üretim kapasitesini iki katına çıkarmak için çalışmalara başladı

19 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,6 düştü

29 Ağu | Çelik Haberler

Hint Welspun Corp Anjar tesisinde yüksek fırınını ve sinterleme tesisini devreye aldı

25 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %7,6 düştü

21 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6,1 düştü

23 May | Çelik Haberler

Hint Tata Metaliks’in pik demir satışları 2021-2022 mali yılında rekor kırdı

27 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mart ayında %8,9 arttı

21 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %5,9 düştü

22 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %2,2 düştü

22 Şub | Çelik Haberler