Hindistan’ın sanayi üretimi Aralık 2025’te %7,8 arttı, son iki yılın en yüksek seviyesi

29 Ocak Perşembe günü açıklanan verilere göre Hindistan’ın sanayi üretimi Aralık 2025’te %7,8 artış kaydederek son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Büyüme büyük ölçüde madencilik sektöründen gelen destekle gerçekleşti. Öyle ki madencilik üretimi %6,8 artarken, imalat sanayinde %8,1, elektrik üretiminde ise %6,3 artış görüldü.

Toplam 23 sanayi grubundan 16’sı, 2024’ün aynı ayına göre Aralık 2025’te pozitif büyüme kaydetti.

Altyapı ve inşaat malzemeleri üretimi %12,1 artarken, dayanıklı tüketim malları %12,3 yükseldi. Sermaye malları üretimi %8,1, ara malları üretimi %7,5 ve dayanıksız tüketim malları üretimi %8,3 arttı.