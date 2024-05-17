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Hint SMIOL’nin net kârı dördüncü çeyrekte %6 azaldı

Cuma, 17 Mayıs 2024 15:05:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint mangan ve demir cevheri üreticisi Sandur Manganese & Iron Ores Limited’in (SMIOL) net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %5,91 düşüşle 1,63 milyar INR (19,59 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %9,21 düşerek 5,51 milyar INR (66,08 milyon $) seviyesine geriledi.

2023-24 mali yılının tamamında SMIOL’nin net kârı yıllık %11,57 düşüşle 2,39 milyar INR (28,67 milyon $) ve toplam satış geliri de yıllık %41,10 düşüşle 12,52 milyar INR (149,90 milyon $) seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar 

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