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Hint SMIOL demir cevheri madeninin kapasite artırımı için çevre izni aldı

Pazartesi, 30 Aralık 2024 14:13:17 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Sandur Manganese & Iron Ore Limited (SMIOL), Ramghad demir cevheri madeninde gerçekleştirmeyi planladığı kapasite artırım projesi için Karnataka Eyaleti Kirlilik Kontrol Kurulu’ndan (KSPCB) çevre izni aldığını ve bu sayede üretiminin yıllık 216.000 mt artacağını duyurdu.

Şirket, bir sonraki aşamanın KSPCB’den operasyon izni ve diğer yasal izinleri almak olduğunu ifade etti.

SMIOL’nin mangan cevheri üretim kapasitesi yıllık 582.000 mt ve demir cevheri üretim kapasitesi de yıllık 3,81 milyon mt seviyelerinde yer alıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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