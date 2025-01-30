Hint SMEL’in net kârı üçüncü çeyrekte %56 yükseldi

Hint TMT çubuk, ferroalyaj, sünger demir ve kütük üreticisi Shyam Metalics and Energy Limited’in (SMEL) konsolide net kârı 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %56,3 artışla 1,97 milyar INR (22,80 milyon $) seviyesinde yer aldı.
Söz konusu çeyrekte şirketin konsolide satış geliri yıllık %13 artarak 37,53 milyar INR (434,38 milyon $) seviyesine yükseldi.
SMEL Başkan Yardımcısı Brij Bhushan Agarwal, “Katma değerli ürün portföyümüzde devam eden büyüme, piyasadaki konumumuzu güçlendirdi,” dedi.