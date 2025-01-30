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Hint SMEL’in net kârı üçüncü çeyrekte %56 yükseldi

Perşembe, 30 Ocak 2025 15:34:29 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint TMT çubuk, ferroalyaj, sünger demir ve kütük üreticisi Shyam Metalics and Energy Limited’in (SMEL) konsolide net kârı 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %56,3 artışla 1,97 milyar INR (22,80 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin konsolide satış geliri yıllık %13 artarak 37,53 milyar INR (434,38 milyon $) seviyesine yükseldi.

SMEL Başkan Yardımcısı Brij Bhushan Agarwal, “Katma değerli ürün portföyümüzde devam eden büyüme, piyasadaki konumumuzu güçlendirdi,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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