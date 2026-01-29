 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint Sesa Goa düşük tenörlü cevher zenginleştirme için mali teşvik talep ediyor

Perşembe, 29 Ocak 2026 10:49:21 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da Vedanta Resources’ın madencilik birimi olan Sesa Goa Limited, 1 Şubat’ta parlamentoya sunulacak 2026-27 ulusal bütçe kapsamında düşük tenörlü demir cevherinin zenginleştirilmesine yönelik mali teşvikler talep etti.

Şirket, hedefe yönelik politika desteği ve altyapı yatırımlarının bu sürecin ekonomik olarak uygulanabilir hale gelmesi ve sektörün büyümesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Düşük tenörlü demir cevheri zenginleştirme süreci; silika, alümina ve fosfor gibi istenmeyen elementlerin giderilerek demir oranının artırılmasını ve cevherin çelik üretimine uygun hale getirilmesini sağlıyor.

Sesa Goa CEO’su Navin Jaju, “Hindistan, maden sahalarında tahmini 300 milyon mt’un üzerinde düşük tenörlü demir cevheri stokuna sahip. Ancak zenginleştirme tesisleri ve gerekli altyapının yüksek ilk yatırım maliyetleri nedeniyle bu kaynak yeterince değerlendirilemiyor. Bu malzemenin zenginleştirilmesini teşvik edecek uygun bir vergi yapısı veya teşvik mekanizmasının acilen oluşturulmasına ihtiyaç var,” dedi.

Şirket yetkilisi, 2024-25 döneminde Hindistan’ın yaklaşık 289 milyon mt demir cevheri üretmesine rağmen mevcut toplam zenginleştirme kapasitesinin bu hacmin yalnızca %20’si seviyesinde olduğunu belirtti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın sanayi üretimi Aralık 2025’te %7,8 arttı, son iki yılın en yüksek seviyesi

29 Oca | Çelik Haberler

Hindistan altı ülkeden metalürjik kok ithalatına geçici antidamping vergisi getirdi

02 Oca | Çelik Haberler

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Aralık ayında %15 arttı, satışları %19 yükseldi

02 Oca | Çelik Haberler

Hint SSWL, 47 milyon $ yatırımla Gujarat’taki çelik jant üretim tesisini genişletecek

31 Ara | Çelik Haberler

GTRI: SKDM uygulaması sebebiyle Hint ihracatçılar fiyatlarını %15-22 düşürmek zorunda kalabilir

31 Ara | Çelik Haberler

Hindistan, Çin, Vietnam ve Nepal’den yapılan çelik ithalatına üç yıllık kademeli koruma vergisi getirdi

31 Ara | Çelik Haberler

Hindistan hükümeti SAIL’in Bokaro çelik tesisinin kapasite artışını gündemine aldı

30 Ara | Çelik Haberler

Hindistan 2030 yılına kadar 300 milyon mt çelik üretim kapasitesi hedefi için yeni adımlar atacak

30 Ara | Çelik Haberler

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Kasım ayında %11 arttı

02 Ara | Çelik Haberler

Hint HZL, Andhra Pradesh’te tungsten madenciliği lisansı aldı

20 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis