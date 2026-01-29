Hint Sesa Goa düşük tenörlü cevher zenginleştirme için mali teşvik talep ediyor

Hindistan’da Vedanta Resources’ın madencilik birimi olan Sesa Goa Limited, 1 Şubat’ta parlamentoya sunulacak 2026-27 ulusal bütçe kapsamında düşük tenörlü demir cevherinin zenginleştirilmesine yönelik mali teşvikler talep etti.

Şirket, hedefe yönelik politika desteği ve altyapı yatırımlarının bu sürecin ekonomik olarak uygulanabilir hale gelmesi ve sektörün büyümesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Düşük tenörlü demir cevheri zenginleştirme süreci; silika, alümina ve fosfor gibi istenmeyen elementlerin giderilerek demir oranının artırılmasını ve cevherin çelik üretimine uygun hale getirilmesini sağlıyor.

Sesa Goa CEO’su Navin Jaju, “Hindistan, maden sahalarında tahmini 300 milyon mt’un üzerinde düşük tenörlü demir cevheri stokuna sahip. Ancak zenginleştirme tesisleri ve gerekli altyapının yüksek ilk yatırım maliyetleri nedeniyle bu kaynak yeterince değerlendirilemiyor. Bu malzemenin zenginleştirilmesini teşvik edecek uygun bir vergi yapısı veya teşvik mekanizmasının acilen oluşturulmasına ihtiyaç var,” dedi.

Şirket yetkilisi, 2024-25 döneminde Hindistan’ın yaklaşık 289 milyon mt demir cevheri üretmesine rağmen mevcut toplam zenginleştirme kapasitesinin bu hacmin yalnızca %20’si seviyesinde olduğunu belirtti.