 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > MOIL’in...

MOIL’in Madhya Pradesh’te manganez madenciliği için ortak girişim teklifi onaylandı

Salı, 03 Şubat 2026 09:55:27 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümeti, MOIL Limited ile Madhya Pradesh Eyalet Madencilik Kurumu (MPSMCL) arasında manganez madenciliği projeleri yürütülmesine yönelik ortak girişim teklifini onayladı.

Eyalet hükümetinin madencilik birimi olan MPSMCL ile MOIL arasında kurulacak ortak girişim kapsamında, Madhya Pradesh eyaletinde manganez cevheri çıkarılmasına yönelik projeler yürütülmesi ve katma değer sağlayacak tesislerin kurulması planlanıyor.

Çelik Bakanlığına sunulan ortak girişim anlaşmasına göre söz konusu girişimde MOIL Limited %51 paya sahip olacak, kalan pay ise MPSMCL’ye ait olacak.

MOIL Limited, MPSMCL ile ortak girişime yönelik taslak anlaşmayı Ekim 2024’te imzalamıştı.


Etiketler: Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Ocak 2026’da %8 arttı

03 Şub | Çelik Haberler

Hindistan altı ülkeden metalürjik kok ithalatına geçici antidamping vergisi getirdi

02 Oca | Çelik Haberler

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Aralık ayında %15 arttı, satışları %19 yükseldi

02 Oca | Çelik Haberler

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Kasım ayında %11 arttı

02 Ara | Çelik Haberler

Küresel demir cevheri ihracatı Avustralya’nın sevkiyatlarındaki sert düşüşle haftalık bazda %9 geriledi, navlun güçlü ...

18 Kas | Çelik Haberler

Küresel koklaşabilir taş kömürü ticareti zayıf çelik talebi nedeniyle Ocak-Eylül 2025’te yavaşladı

14 Kas | Çelik Haberler

MOIL Limited’in net kârı mali yılın ikinci çeyreğinde %41 yükseldi

12 Kas | Çelik Haberler

JSW Steel hammadde tedarikini garantilemek için yatırım ve satın almalara devam ediyor

28 Eki | Çelik Haberler

MOIL Limited’in mangan cevheri üretimi 2025’in Eylül ayında %3,8 arttı

06 Eki | Çelik Haberler

Hint LMEL 2025-26 mali yılının ilk yarısında demir cevheri üretimini %25 artırdı

03 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis