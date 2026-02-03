MOIL’in Madhya Pradesh’te manganez madenciliği için ortak girişim teklifi onaylandı

Hindistan hükümeti, MOIL Limited ile Madhya Pradesh Eyalet Madencilik Kurumu (MPSMCL) arasında manganez madenciliği projeleri yürütülmesine yönelik ortak girişim teklifini onayladı.

Eyalet hükümetinin madencilik birimi olan MPSMCL ile MOIL arasında kurulacak ortak girişim kapsamında, Madhya Pradesh eyaletinde manganez cevheri çıkarılmasına yönelik projeler yürütülmesi ve katma değer sağlayacak tesislerin kurulması planlanıyor.

Çelik Bakanlığına sunulan ortak girişim anlaşmasına göre söz konusu girişimde MOIL Limited %51 paya sahip olacak, kalan pay ise MPSMCL’ye ait olacak.

MOIL Limited, MPSMCL ile ortak girişime yönelik taslak anlaşmayı Ekim 2024’te imzalamıştı.