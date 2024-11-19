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Hint SEML’nin net kârı ikinci çeyrekte %36 arttı

Salı, 19 Kasım 2024 14:54:23 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint ferroalyaj, demir cevheri ve çelik üreticisi Sarda Energy and Minerals Limited’in (SEML) konsolide net kârı 2024-25 mali yılının ikincii çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %36 artışla 2,03 milyar INR (24,05 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin çelik satışlarından elde ettiği gelir yıllık %1,25 artışla 4,86 milyar INR (57,68 milyon $), ferroalyaj satışlarından elde ettiği gelir yıllık %1,35 artışla 1,82 milyar INR (33,59 milyon $) ve elektrik üretiminden elde ettiği gelir yıllık üç kat artışla 1,76 milyar INR (20,90 milyon $) seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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