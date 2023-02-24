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Hint SAIL’e ait BSP’nin toplam satışlarında vasıflı çeliğin payı Nisan-Ocak döneminde arttı

Cuma, 24 Şubat 2023 10:45:29 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Bhilai Steel Plant’in (BSP) toplam satışlarında vasıflı çeliğin payı 2022-2023 mali yılının Nisan-Ocak döneminde bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen %67,6’ya kıyasla %73,6 oldu.

Söz konusu dönemde toplam vasıflı çelik üretimi 2021-2022 mali yılının aynı döneminde kaydedilen 341.243 mt’a kıyasla 394.155 mt seviyesinde yer aldı.

Bhilai’nin ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways’e vasıflı çelik tedarik ettiği, ayrıca şirketin ürettiği çeliğin baraj, köprü ve gökdelen inşası beraberinde savunma, enerji ve uzay araştırmaları gibi önemli projelerde de kullanıldığı biliniyor. Hindistan donanmasına ait uçak gemisi INS Vikrant ve diğer savaş gemilerinin inşasında da yine Bhilai üretimi çelik kullanıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada toplam satış hacminde vasıflı çeliğin payının artmasının şirketin net satış kârının ve net kârının yükselmesine katkı sağladığı belirtildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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