﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan hükümeti Salem Steel Plant’in özelleştirilme sürecini iptal etti

Perşembe, 04 Ocak 2024 11:01:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) bağlı kuruluşu Salem Steel Plant’in (SSP) özelleştirilme sürecini özel yatırımcılardan talep olmaması sebebiyle iptal ettiğini açıkladı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere SAIL, SSP’nin özelleştirilme süreci için özel yatırımcılardan niyet beyanı toplamaya 2019 yılında başlamıştı.

Yatırım ve Kamu Varlığı Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Çok sayıda niyet beyanı alınmasına ve teklif verenlerden oluşan listenin son halinin hazırlanmasına rağmen listedekilerin işlemlere devam etme konusundaki isteksizliği sebebiyle özelleştirilme süreci iptal edildi,” ifadelerine yer verildi.

SSP, Tamil Nadu’da yıllık 70.000 mt kapasiteli bir paslanmaz çelik sac ve levha tesisi işletiyordu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

Benzer Haber ve Analizler

Hint SAIL borçlarını 2023-2024 mali yılının sonuna kadar 2,65 milyar $ azaltacak

02 Oca | Çelik Haberler

Hint SAIL ilk etapta üretim kapasitesini yıllık 15 milyon mt artırmayı planlıyor

20 Kas | Çelik Haberler

Hint SAIL’e air Rourkela Nisan-Ekim döneminde ham çelik üretim rekoru kırdı

06 Kas | Çelik Haberler

Hint SAIL’e ait BSP sahil yolu projesi için yeni çelik ürünü geliştirdi

30 Eki | Çelik Haberler

Hint RINL’ye ait dövme çelik tekerlek tesisi SAIL’e devredilebilir

26 Eki | Çelik Haberler

Hint SAIL’e ait Rourkela günlük ERW boru üretim rekoru kırdı

17 Eki | Çelik Haberler

Hint SAIL’e ait RSP ASTM 517 F kalite levha üretimine başladı

16 Eki | Çelik Haberler

Hint SAIL Air Water India’dan hava ayrıştırma tesisi sipariş etti

10 Eki | Çelik Haberler

Hint SAIL kapasitesini artırmak için 662 milyon $ harcama yapacak

02 Eki | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları satışlardaki durgunluk sebebiyle sabit

26 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab