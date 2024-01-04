Hindistan hükümeti Salem Steel Plant’in özelleştirilme sürecini iptal etti

Perşembe, 04 Ocak 2024 11:01:01 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) bağlı kuruluşu Salem Steel Plant’in (SSP) özelleştirilme sürecini özel yatırımcılardan talep olmaması sebebiyle iptal ettiğini açıkladı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere SAIL, SSP’nin özelleştirilme süreci için özel yatırımcılardan niyet beyanı toplamaya 2019 yılında başlamıştı.

Yatırım ve Kamu Varlığı Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Çok sayıda niyet beyanı alınmasına ve teklif verenlerden oluşan listenin son halinin hazırlanmasına rağmen listedekilerin işlemlere devam etme konusundaki isteksizliği sebebiyle özelleştirilme süreci iptal edildi,” ifadelerine yer verildi.

SSP, Tamil Nadu’da yıllık 70.000 mt kapasiteli bir paslanmaz çelik sac ve levha tesisi işletiyordu.