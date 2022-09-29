Hint RINL’nin cirosu 2021-2022 mali yılında rekor kırdı

Perşembe, 29 Eylül 2022 09:51:07 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) cirosu 2021-2022 mali yılında 3,48 milyar $ seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Şirket Başkanı Atul Bhat, RINL’nin altı mali yılın ardından vergi öncesi kârının 2021-2022 mali yılında 237 milyon $ olduğunu ifade etti.

2021-2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde üretimin azalmış olmasına rağmen şirketin şimdiye kadarki en iyi performansı gösterdiğini belirten Bhat, pik demir üretiminin 5,77 milyon mt seviyesinde yer almasıyla birlikte tek bir tesis işleten devlete bağlı üreticiler arasında en yüksek üretime ulaşıldığını da ekledi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Hindistan hükümeti RINL’nin özelleştirilme sürecini başlatmıştı.