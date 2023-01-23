Hint Ramkrishna Forgings Limited’in konsolide net kârı üçüncü çeyrekte %35 yükseldi

Pazartesi, 23 Ocak 2023 12:18:25 (GMT+3) | Kalküta

Hint dökme çelik ve dövülmüş çelik üreticisi Ramkrishna Forgings Limited’in konsolide net kârı 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %35 artışla 610,40 milyon INR (7,57 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam geliri yıllık %30 atışla 7,77 milyar INR (95,86 milyon $) oldu.

Ramkrishna Forgings geçtiğimiz yılın Kasım ayında elektrikli araç üreticisi TSUYO Manufacturing Private Limited’in %51 hissesini devralmak için anlaşma imzaladı. Şirket aynı zamanda otomobil üreticisi JMT Auto’yu devralarak otomobil parçası üreticisi olma yolunda ilerliyor.